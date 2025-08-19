Между Китаем и Индией возобновляется авиасообщение

Прекращение прямого авиасообщения между двумя странами было вызвано пандемией. Кроме того, ухудшение отношений между Индией и Китаем, последовавшее за столкновениями в Ладакхе в мае 2020 года, также оказало негативное влияние на ситуацию с полетами.