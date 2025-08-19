Между Китаем и Индией возобновляется авиасообщение

По заявлению индийского Министерства иностранных дел, Индия и Китай достигли соглашения о возобновлении прямых авиарейсов в ближайшее время после визита китайского министра иностранных дел Ван И.
Прекращение прямого авиасообщения между двумя странами было вызвано пандемией. Кроме того, ухудшение отношений между Индией и Китаем, последовавшее за столкновениями в Ладакхе в мае 2020 года, также оказало негативное влияние на ситуацию с полетами.
«Стороны пришли к согласию относительно оперативного восстановления прямых авиамаршрутов между континентальным Китаем и Индией и завершения работы над обновленным соглашением о воздушном транспорте. Помимо этого, была достигнута договоренность об облегчении процедуры получения виз для туристов, предпринимателей, журналистов и других категорий граждан, посещающих обе страны», — отмечается в официальном сообщении МИД Индии.