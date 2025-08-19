Ричмонд
Эйсмонт: Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского

Ранее президент РФ озвучил идею провести переговоры с главой киевского режима в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Власти Белоруссии готовы организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне», — приводит ее слова издание «Ведомости».

При этом Эйсмонт отметила, что эту тему президент Беларуси Александр Лукашенко и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора не затрагивали.

Ранее сообщалось, что время переговоров с президентом США Путин озвучил идею провести переговоры с Зеленским в Москве. Агентство AFP, ссылаясь на источники, сообщило, что глава киевского режима отклонил инициативу президента России о проведении двусторонней встречи в российской столице.

