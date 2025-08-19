Эйсмонт: Беларусь готова организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским

Беларусь готова организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого» со ссылкой на издание «Ведомости», которому дала интервью пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
Подчеркнув, что Минск не напрашивается на роль посредника, пресс-секретарь президента Беларуси отметила: «Если надо для мира в нашей братской стране — мы любую встречу организовать готовы».
Также Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь обеспечит проведение мероприятия на самом высоком уровне. Вместе с тем, по ее мнению, говорить об этом рано: этот вопрос в ходе телефонного разговора между Александром Лукашенко и Дональдом Трампом не поднимался.
А еще вечером 15 августа Александр Лукашенко провел разговор с представителем Трампа, который позвонил по его поручению.
Кроме того, ранее стало известно, что Минск рассматривается в качестве площадки для встречи Трампа, Путина, Зеленского.