В США назвали 3 варианта гарантий безопасности для Украины

Концепция полноценных «миротворческих сил», предполагает вооружённые силы, которые дополнят ВСУ.
«Они будут задействованы исключительно в оборонительных целях», — указано в статье.
Автор отмечает, что с первым вариантом есть проблемы, поскольку на это потребуется десятки тысяч солдат. Для сил перекрытия или «растяжки», потребуется меньше военных. Их цель заключается в том, что Россия не станет убивать европейцев. Но идея, по мнению автора, рискованная.
Третий вариант — формирование «сил наблюдателей». Это могли бы быть небольшие группы из нескольких сотен военнослужащих. Их основной задачей должно было стать сообщение о предстоящих военных действиях. Но эти силы не обеспечат организацию обороны.