В США назвали 3 варианта гарантий безопасности для Украины

Автор отмечает, что с первым вариантом есть проблемы, поскольку на это потребуется десятки тысяч солдат. Для сил перекрытия или «растяжки», потребуется меньше военных. Их цель заключается в том, что Россия не станет убивать европейцев. Но идея, по мнению автора, рискованная.