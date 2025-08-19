Эйсмонт: Белоруссия готова помочь в организации встречи Путина и Зеленского

Белорусское правительство готово помочь в процессе организации будущей встречи между президентом России Владимиром Путиным и руководителем киевского режима Владимиром Зеленским. Такое заявление сделала в интервью изданию «Ведомости» пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но, если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы», — заявила она.
Эйсмонт заверила, что в этой ситуации Минск предпримет все нужные меры на самом высоком уровне для проведения мероприятия. Однако, по ее словам, данный вопрос не затрагивался в телефонном разговоре лидеров Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа.
Ранее в Белом доме потвердели, что Владимир Путин пообещал Дональду Трампу лично встретиться с Владимиром Зеленским. Отмечается, что Вашингтон уже подготавливает список вероятных мест для проведения переговоров политиков.