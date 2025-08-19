Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйсмонт: Белоруссия готова помочь в организации встречи Путина и Зеленского

Эйсмонт отметила, что Минск предпримет все нужные меры в случае организации встречи Путина и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Белорусское правительство готово помочь в процессе организации будущей встречи между президентом России Владимиром Путиным и руководителем киевского режима Владимиром Зеленским. Такое заявление сделала в интервью изданию «Ведомости» пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но, если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы», — заявила она.

Эйсмонт заверила, что в этой ситуации Минск предпримет все нужные меры на самом высоком уровне для проведения мероприятия. Однако, по ее словам, данный вопрос не затрагивался в телефонном разговоре лидеров Белоруссии и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме потвердели, что Владимир Путин пообещал Дональду Трампу лично встретиться с Владимиром Зеленским. Отмечается, что Вашингтон уже подготавливает список вероятных мест для проведения переговоров политиков.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше