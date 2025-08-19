Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан увидел путь к миру через переговоры лидеров России и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риск возникновения третьей мировой войны может быть снижен исключительно через прямые переговоры между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал по итогам участия в онлайн-саммите лидеров Европейского союза.

Источник: Life.ru

«Подтвердилось, что угрозу третьей мировой войны можно уменьшить только посредством встречи Трампа и Путина», — написал венгерский политик в своём блоге.

Орбан подчеркнул, что данный вывод получил подтверждение в ходе состоявшихся дискуссий на высшем уровне. По его мнению, диалог между Москвой и Вашингтоном остаётся ключевым фактором глобальной стабильности.

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США с Зеленским и лидерами Европы. Трамп временно прервал обсуждение для телефонного разговора с Путиным. В Кремле сообщили, что беседа была открытой и продуктивной. После переговоров Трамп объявил о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского. Life.ru обратился к ChatGPT за информацией о возможном месте проведения саммита.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше