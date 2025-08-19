Орбан увидел путь к миру через переговоры лидеров России и США

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США с Зеленским и лидерами Европы. Трамп временно прервал обсуждение для телефонного разговора с Путиным. В Кремле сообщили, что беседа была открытой и продуктивной. После переговоров Трамп объявил о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского. Life.ru обратился к ChatGPT за информацией о возможном месте проведения саммита.