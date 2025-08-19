Bloomberg: Трамп позвонил Орбану по вопросу вступления Украины в ЕС

Виктор Орбан не подтвердил факт звонка, однако 19 августа опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но не намерен уступать. «Членство Украины в Европейском Союзе не дает никаких гарантий безопасности, — заявил он. — Поэтому увязывать членство с гарантиями безопасности нецелесообразно и опасно».