Bloomberg: Трамп позвонил Орбану по вопросу вступления Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп после встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и спросил, почему тот блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Украина стремиться присоединиться к ЕС в рамках гарантий безопасности по урегулированию конфликта с Россией. Звонок Дональда Трампа венгерскому премьеру 18 августа, как сообщает Bloomberg, стал результатом переговоров с европейскими лидерами.

В какой-то момент они попросили президента США использовать свое влияние на Виктора Орбана, чтобы заставить его отказаться от возражений против членства Украины в ЕС, сообщили источники агентства.

Виктор Орбан не подтвердил факт звонка, однако 19 августа опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение, из которого следует, что он услышал просьбу о членстве Украины в ЕС, но не намерен уступать. «Членство Украины в Европейском Союзе не дает никаких гарантий безопасности, — заявил он. — Поэтому увязывать членство с гарантиями безопасности нецелесообразно и опасно».

