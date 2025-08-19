Ричмонд
Таможенно-пограничная служба США показала фото депортированных украинцев

Таможенно-пограничная служба США (ICE) разместила фотографии украинцев, которых депортировали из страны. На снимках видно группу людей в военной форме, которые сопровождают мужчин и женщин возле украинской границы.

«Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из Соединенных Штатов», — сообщается в официальном аккаунте службы в соцсети X.

15 августа появилась информация, что Штаты намерены депортировать десятки тысяч украинских беженцев после окончания их временного гуманитарного статуса. Речь шла о 120 тысячах граждан, которые прибывали в Америку после 16 августа 2023 года по программе предыдущего президента Джо Байдена.

