В России указали на любопытную деталь в расположении названия Украины на карте Трампа

Помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание, что на фотографии главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского из Овального кабинета название Украины на поместилось лишь на западной части карты.

Помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание, что на фотографии главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского из Овального кабинета название Украины на поместилось лишь на западной части карты. Об этом он написал в своем Telegram-канале, назвав этот момент любопытным.

Слово Ukraine поместилось только на левой — западной части карты, заметил Мединский.

Ранее СМИ опубликовали карту Украины, которую рассматривали в Белом Доме Трамп и Зеленский. На ней территории, освобожденные Россией, были закрашены красным цветом.

Также сообщалось, что Зеленский отказался от предложения президента России провести двухстороннюю встречу в Москве, которую, по информации западных СМИ, якобы предложил провести Путин в разговоре с Трампом.

