В России указали на любопытную деталь в расположении названия Украины на карте Трампа

Помощник президента России Владимир Мединский обратил внимание, что на фотографии главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского из Овального кабинета название Украины на поместилось лишь на западной части карты. Об этом он написал в своем Telegram-канале, назвав этот момент любопытным.