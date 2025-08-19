Ричмонд
Трамп понимает, что мир на Украине должен сохраняться после его срока

Президент США добивается прочного урегулирования, подчеркнула пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп понимает, что мир на Украине должен сохраняться и после истечения срока его полномочий в качестве главы государства, он добивается прочного урегулирования. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос о том, какие шаги американский лидер предпринимает для поддержания мира на Украине после окончания срока его полномочий в 2029 году, Ливитт заявила, что Трамп «осознает необходимость этого».

«Именно по этой причине он принимает такое активное участие в переговорах и общается с обеими сторонами конфликта, с союзниками из Европы», — сказала Ливитт, отметив, что Трамп хочет «добиться прочного урегулирования и окончания конфликта».

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не хочет ждать месяц до дальнейших встреч по Украине. Президент США ожидает завершения конфликта в кратчайшие сроки, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

