Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Минск

Лукашенко проведет переговоры с Пезешкианом 20 августа.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Белоруссию, его самолет приземлился в национальном аэропорту «Минск», сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко сообщили, что лидер страны 20 августа во Дворце Независимости проведет переговоры с Масудом Пезешкианом в узком и расширенном форматах, затем состоится подписание двусторонних документов.

Напомним, 15 августа, главы Белоруссии и Соединенных Штатов провели телефонный разговор. Лукашенко пригласил Трампа вместе с семьей посетить Минск.

