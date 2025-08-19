Bloomberg: Трамп позвонил Орбану по вопросу вступления Украины в Евросоюз

Президент США Дональд Трамп после завершения встреч с Владимиром Зеленским и представителями европейских государств в Вашингтоне, связался по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В ходе беседы Трамп задал вопрос о причинах блокировки Венгрией обсуждения вопроса о присоединении Украины к Европейскому Союзу.
Источники агентства утверждают, что европейские лидеры обратились к президенту США с просьбой воздействовать на Виктора Орбана, чтобы убедить его снять свои возражения относительно перспективы членства Украины в ЕС.
Несмотря на отсутствие официального подтверждения факта телефонного разговора со стороны Виктора Орбана, 19 августа он разместил публикацию в социальной сети Facebook*, из которой можно сделать вывод о том, что он осведомлен о просьбе касательно членства Украины в ЕС, однако не намерен менять свою позицию.
Ранее Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией.
