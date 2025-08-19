Bloomberg: Трамп позвонил Орбану по вопросу вступления Украины в Евросоюз

Несмотря на отсутствие официального подтверждения факта телефонного разговора со стороны Виктора Орбана, 19 августа он разместил публикацию в социальной сети Facebook*, из которой можно сделать вывод о том, что он осведомлен о просьбе касательно членства Украины в ЕС, однако не намерен менять свою позицию.