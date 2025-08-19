Ричмонд
В Белом доме раскрыли одно обещание Путина, данное Трампу

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга во вторник заявила, что президент России Владимир Путин лично пообещал главе американскому лидеру Дональду Трампу встретиться с Владимиром Зеленским.

Журналиста задал представителю Белого дома вопрос о том, заверил ли российский лидер Трампа в намерении провести в ближайшие недели встречу с Зеленским.

На это Левитт ответила утвердительно.

«Да, он обещал», — заявила она.

Левитт также добавила, что Белый дом рассматривает Будапешт для проведения встречи Путина и Зеленского. В Кремле эту информацию пока не комментировали.

Также ранее сообщалось, что Зеленский отказался от предложения президента России провести двухстороннюю встречу в Москве, которую, по информации западных СМИ, якобы предложил провести Путин в разговоре с Трампом.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что встреча Путина и Зеленского не может привести к окончанию военного конфликта на Украине.

