В Италии разгорелся скандал с Мелони: Политика обвиняют в неуважении к местной прессе

FNSI обвинила Мелони в неуважительном отношении к итальянским СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Федерация итальянской прессы (FNSI) обвинила премьер-министра страны Джорджу Мелони в неуважительном отношении к местным СМИ после того, как политик на саммите в Вашингтоне заявила о нежелании общаться с итальянскими журналистами. О пренебрежении со стороны Мелони рассказала генсекретарь FNSI Алессандра Костанте.

Известно, что по окончанию переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Европы Мелони в шутку оценила энтузиазм американского политика отвечать на вопросы прессы.

«Я никогда не хочу общаться с итальянской прессой», — заявила Трампу итальянский премьер. Отмечается, что ее речь в тот момент записали все иностранные СМИ.

«За годы она заменила пресс-конференции длинными онлайн-монологами, без заслушивания доводов и вопросов. Пропаганда, а не информация», — заявила Костанте.

Генсекретарь FNSI подчеркнула, что подобное поведение свидетельствует о недостатке уважения Мелони к прессе. Она также добавила, что всем итальянским журналистам известно то, насколько сильно политик не любит отвечать на любые их вопросы.

KP.RU прежде сообщал, что Джорджа Мелони вновь привлекла к себе внимание благодаря своей яркой мимике. В обществе сейчас активно обсуждают, как премьер-министр закатила глаза в тот момент, когда канцлер Германии Фридрих Мерц призывал Дональда Трампа усилить давление на Россию.

