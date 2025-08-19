В Италии разгорелся скандал с Мелони: Политика обвиняют в неуважении к местной прессе

Федерация итальянской прессы (FNSI) обвинила премьер-министра страны Джорджу Мелони в неуважительном отношении к местным СМИ после того, как политик на саммите в Вашингтоне заявила о нежелании общаться с итальянскими журналистами. О пренебрежении со стороны Мелони рассказала генсекретарь FNSI Алессандра Костанте.
Известно, что по окончанию переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Европы Мелони в шутку оценила энтузиазм американского политика отвечать на вопросы прессы.
«Я никогда не хочу общаться с итальянской прессой», — заявила Трампу итальянский премьер. Отмечается, что ее речь в тот момент записали все иностранные СМИ.
«За годы она заменила пресс-конференции длинными онлайн-монологами, без заслушивания доводов и вопросов. Пропаганда, а не информация», — заявила Костанте.
Генсекретарь FNSI подчеркнула, что подобное поведение свидетельствует о недостатке уважения Мелони к прессе. Она также добавила, что всем итальянским журналистам известно то, насколько сильно политик не любит отвечать на любые их вопросы.
