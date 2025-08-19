В Италии разгорелся скандал с Мелони: Политика обвиняют в неуважении к местной прессе

Федерация итальянской прессы (FNSI) обвинила премьер-министра страны Джорджу Мелони в неуважительном отношении к местным СМИ после того, как политик на саммите в Вашингтоне заявила о нежелании общаться с итальянскими журналистами. О пренебрежении со стороны Мелони рассказала генсекретарь FNSI Алессандра Костанте.