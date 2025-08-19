США расширили пошлины на 407 видов ввозимой продукции из стали и алюминия

Министерство торговли США расширило сферу действия импортных пошлин, включив в нее 407 категорий стальных и алюминиевых изделий, ввозимых на территорию Соединенных Штатов, следует из опубликованного документа ведомства.
В официальном заявлении Бюро промышленности и безопасности (подразделение Министерства торговли США) сообщается о внесении 407 кодов из Гармонизированного тарифного списка США в список продукции, определяемой как произведенная из стали или алюминия. В соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года, на эти товары будут распространяться пошлины, действующие в отношении стали и алюминия.
В отношении других компонентов, входящих в состав указанных зарубежных товаров, будут применяться ответные тарифы.
В документе также уточняется, что новые пошлины начнут действовать в отношении товаров, предназначенных для потребления, начиная с 18 августа 2025 года.
Начиная с 4 июня, США удвоили импортные пошлины на сталь и алюминий, увеличив их с 25% до 50% для всех стран. Президент США Дональд Трамп объяснил это необходимостью оказания поддержки отечественной металлургической промышленности. Впоследствии, в августе, он анонсировал введение дополнительных пошлин.