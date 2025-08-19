США расширили пошлины на 407 видов ввозимой продукции из стали и алюминия

В официальном заявлении Бюро промышленности и безопасности (подразделение Министерства торговли США) сообщается о внесении 407 кодов из Гармонизированного тарифного списка США в список продукции, определяемой как произведенная из стали или алюминия. В соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли 1962 года, на эти товары будут распространяться пошлины, действующие в отношении стали и алюминия.