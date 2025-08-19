Работники ТЦК открыли огонь по пенсионеркам в Волынской области

Сотрудники украинского центра территориального комплектования открыли огонь по пенсионеркам в Волынской области Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинское телевидение.
Отмечается, что инцидент произошел во время рейда работников ТЦК в Волынской области. Сотрудники украинского военкомата забрали с улицы инвалида, проезжавшего мимо них на велосипеде. Две пенсионерки, ставшие свидетельницами произошедшего, начали кидать в машину ТЦК камни.
В ответ на эти действия работники ТЦК начали стрельбу, открыв огонь по пожилым жительницам населенного пункта. В результате инцидента одна из женщин получила ранение в щеку.
Ранее KP.RU сообщал, что в Одессе произошла массовая драка между сотрудниками ТЦК и гражданскими. В инциденте участвовало порядка 20 человек.