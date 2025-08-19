Работники ТЦК открыли огонь по пенсионеркам в Волынской области

Отмечается, что инцидент произошел во время рейда работников ТЦК в Волынской области. Сотрудники украинского военкомата забрали с улицы инвалида, проезжавшего мимо них на велосипеде. Две пенсионерки, ставшие свидетельницами произошедшего, начали кидать в машину ТЦК камни.