Где пройдет встреча Путина и Зеленского: версии

Венгерский журналист и главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир ранее в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что использование Венгрии в качестве площадки для переговоров может создать трудности как для Москвы, так и для Киева. Несмотря на прагматичный подход Венгрии к отношениям с Москвой, страна остается членом НАТО и Европейского союза, что имеет важное символическое значение. В связи с этим Штир предположил, что переговоры с большей вероятностью могут состояться в Стамбуле либо в Саудовской Аравии.