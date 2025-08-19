Белоруссия выразила готовность организовать встречу Путина с Зеленским

По её словам, Минск не навязывает свои посреднические услуги, но при необходимости готов обеспечить проведение встречи на высоком уровне для содействия мирному урегулированию. При этом данный вопрос не поднимался во время недавнего телефонного разговора между президентами Белоруссии и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что российская сторона отклонила инициативу американского президента Дональда Трампа о проведении саммита с Зеленским, а также о том, что экс-комик отклонил предложение о встрече в Москве. Официальных комментариев по этим публикациям от российских властей пока не поступало.