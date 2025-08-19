Белоруссия выразила готовность организовать встречу Путина с Зеленским

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что российская сторона отклонила инициативу американского президента Дональда Трампа о проведении саммита с Зеленским, а также о том, что экс-комик отклонил предложение о встрече в Москве. Официальных комментариев по этим публикациям от российских властей пока не поступало.