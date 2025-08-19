FNSI обвинила премьер-министра Италии в неуважении к журналистам

Узнать больше по теме

Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии

Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.