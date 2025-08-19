Ричмонд
FNSI обвинила премьер-министра Италии в неуважении к журналистам

Мелони не любит журналистов и вопросы прессы, заявила генсекретарь федерации.

Источник: Аргументы и факты

Федерация итальянской прессы (FNSI) заявила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони относится неуважительно к журналистам. Такой вывод генсекретарь федерации Алессандра Костанте сделала после слов премьера на встрече в Белом доме с лидерами США и Европы.

В финале саммита в Вашингтоне Мелони полушутя прокомментировала энтузиазм американского президента Дональда Трампа в отношении репортеров, сказав, что она «никогда не хочет общаться с итальянской прессой». Ее слова попали на камеру.

«Она заменила пресс-конференции длинными онлайн-монологами, без заслушивания доводов и вопросов. Пропаганда, а не информация», — приводятся на сайте FNSI слова Костанте.

По ее мнению, заявления Мелони демонстрируют ее сложные отношения с итальянскими СМИ.

«Это подтверждает нехватку уважения в отношении прессы Общеизвестно, что премьер-министр не любит журналистов и вопросы прессы», — сказала Костанте.

Ранее в соцсетях высмеяли премьер-министра Италии Джорджу Мелони из-за странной мимики на саммите НАТО. На видео она выпучивает глаза, часто отвлекается, шмыгает носом, а также поджимает и облизывает губы.

