Экс-посол Франции: лидеры ЕС на встрече с Трампом были в образе подчиненных

Жерар Аро выразил мнение, что саммит в Вашингтоне закончился безрезультатно.

Источник: Аргументы и факты

Лидеры ЕС, которые прибыли в Вашингтон в компании Владимира Зеленского на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, предстали в подчиненном положении, как вассалы, при этом не добившись значительных результатов. Такое мнение озвучил бывший посол Франции в США Жерар Аро на страницах издания Le Figaro.

«Европейцы поторопились в Вашингтон, чтобы защитить Зеленского, опасаясь, что президент США заставит его пойти на уступки. Их поведение можно назвать бесславным. Образ правителей, которые сидели послушно в Овальном кабинете, далеко не лестный, свидетельствует об их подчиненности, даже вассальной зависимости», — отметил дипломат.

Аро также добавил, что саммит в Вашингтоне завершился буквально безрезультатно, но допустил, что, как и в случае со встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, на это и был расчет.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал Эммануэля Макрона безумным после его заявления о желании войны. Президент Франции заявил, что намерен отправить войска на Украину.

