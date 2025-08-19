«Ликвидирован “Ланцетом”: в зоне СВО уничтожен САУ “Паладин” из США

В районе Днепропетровской области подразделения группировки «Восток» выявили и ликвидировали американскую самоходную артиллерийскую установку М109 «Паладин». Об этом РИА Новости сообщил оператор БПЛА с российским позывным «Тунгус».
По словам бойца, артиллеристам группировки «Восток» несколькими выстрелами удалось обездвижить вражескую самоходку и после прямого попадания «Ланцета» цель была полностью уничтожена.
