Магнитная буря охватила Землю: Российские ученые раскрыли, с какой мощью явление воздействует на планету

Из-за корональной дыры на Солнце на Земле началась магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

Землю полностью охватила магнитная буря, поскольку на Солнце возникла корональная дыра. В настоящий момент наблюдается активное увеличение скорости солнечного ветра, которое отвечает за появление мощной бури на планете. Об этом рассказали специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Судя по взрывному росту скорости солнечного ветра, Земля только что с головой влетела в корональную дыру. Посмотрим, насколько хватит прочности магнитосферы», — указывается в публикации.

Ученые вуза отметили, что на данный момент уровень магнитной бури остаётся в пределах «зелёной зоны».

KP.RU прежде информировал о прогнозируемых магнитных бурях, которые должны пройти с 18 по 24 августа текущего года. Согласно данным, уже вечером в первый день недели начнутся небольшие геомагнитные явления.