Guardian: на встрече Трампа и Зеленского был напряженный момент

Глава Белого дома не собирался подробно обсуждать позицию Киева, указали журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Напряжение на встрече американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома возникло, когда речь пошла о приоритетах Украины в урегулировании конфликта, пишет Guardian.

«Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта», — пишет британская газета.

В этот момент Трамп попытался перебить украинского коллегу, но Зеленский продолжал говорить.

«Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», — заметили журналисты.

Автор публикации отметил, что глава Белого дома не планировал подробно обсуждать позицию Киева.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что Зеленский часто благодарил Трампа во время переговоров в Белом доме, так как боялся новой перепалки с президентом США.

