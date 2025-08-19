Guardian: на встрече Трампа и Зеленского был напряженный момент

Напряжение на встрече американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома возникло, когда речь пошла о приоритетах Украины в урегулировании конфликта, пишет Guardian.
«Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта», — пишет британская газета.
В этот момент Трамп попытался перебить украинского коллегу, но Зеленский продолжал говорить.
«Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», — заметили журналисты.
Автор публикации отметил, что глава Белого дома не планировал подробно обсуждать позицию Киева.
Ранее агентство Bloomberg предположило, что Зеленский часто благодарил Трампа во время переговоров в Белом доме, так как боялся новой перепалки с президентом США.