Этнический кубинец Даниэль Китоне назначен командиром 13-й отдельной бригады «Хартия» в составе Национальной гвардии Украины, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, из открытых источников известно о склонности Китоне к употреблению наркотических веществ и алкоголя, а также о неоднократных административных нарушениях за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Назначение вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе, где в социальных сетях стали появляться оскорбления в адрес Китоне на расовой почве.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 «Паладин».
