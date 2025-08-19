Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

По информации ведомства, землетрясение зафиксировано в 205 км от Петропавловска-Камчатского.

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации ведомства, землетрясение зафиксировано в 205 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр сейсмической активности залегал на глубине 33 км. -0-

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше