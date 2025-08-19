Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
По информации ведомства, землетрясение зафиксировано в 205 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр сейсмической активности залегал на глубине 33 км. -0-
