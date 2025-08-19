На Западе раскрыли напряженный эпизод встречи Трампа с Зеленским: что произошло в Белом доме

Обстановка на переговорах главы США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским существенно накалилась, когда в ходе дискуссий лидер киевского режима начал настаивать на приоритетах Украины в разрешении конфликта. Об этом сообщает британское издание Guardian.
«Самым напряженным стал момент, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта. Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить», — следует из статьи.
Однако в материале указывается, что Зеленский вовремя осознал свою ошибку и резко замолчал.
Автор издания подчеркивает, что президент США не планировал вдаваться в детали украинской позиции на переговорах.
Стоит напомнить, что 18 августа в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Во время переговоров стороны обсудили вопросы предоставления Украине гарантий безопасности и перспективы дальнейшего партнерства между Киевом и Вашингтоном.