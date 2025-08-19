Ричмонд
Все электроснабжение Запорожской области нарушено из-за атаки беспилотника ВСУ

В Запорожской области произошло отключение электроэнергии из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на высоковольтное оборудование, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, инцидент затронул всю территорию области. Энергетические бригады ведут восстановительные работы и переключают сети на резервные линии, несмотря на сложности, связанные с угрозой новых ударов и наступлением темноты.

Специалисты работают в усиленном режиме, отметил губернатор в своём Telegram-канале.

Ранее РФ нанесла массированный ответный удар по инфраструктуре Украины.