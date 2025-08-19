Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила серьезность заявлений Дональда Трампа о желании попасть в рай после смерти.
Отвечая на вопрос журналистов, она подчеркнула, что президент США действительно имеет такое намерение, добавив, что «как, надеюсь, и все мы в этой комнате». Ранее Трамп выразил надежду, что его усилия по прекращению конфликта на Украине могут послужить основанием для попадания в рай.
Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга во вторник заявила, что президент России Владимир Путин лично пообещал американскому лидеру Дональду Трампу встретиться с Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что Киев назначил командиром подразделения наркомана из Кубы.
