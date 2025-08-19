Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп всерьез рассчитывает попасть в рай благодаря Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила серьезность заявлений Дональда Трампа о желании попасть в рай после смерти.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила серьезность заявлений Дональда Трампа о желании попасть в рай после смерти.

Отвечая на вопрос журналистов, она подчеркнула, что президент США действительно имеет такое намерение, добавив, что «как, надеюсь, и все мы в этой комнате». Ранее Трамп выразил надежду, что его усилия по прекращению конфликта на Украине могут послужить основанием для попадания в рай.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга во вторник заявила, что президент России Владимир Путин лично пообещал американскому лидеру Дональду Трампу встретиться с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Киев назначил командиром подразделения наркомана из Кубы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше