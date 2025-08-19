Белый дом: Трамп всерьез рассчитывает попасть в рай благодаря Украине

Отвечая на вопрос журналистов, она подчеркнула, что президент США действительно имеет такое намерение, добавив, что «как, надеюсь, и все мы в этой комнате». Ранее Трамп выразил надежду, что его усилия по прекращению конфликта на Украине могут послужить основанием для попадания в рай.