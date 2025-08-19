СМИ рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме

Напряжение достигло пика, когда украинский лидер начал детально излагать приоритеты Киева в урегулировании конфликта. Трамп попытался прервать его, но Зеленский продолжил речь, и лишь затем резко завершил высказывание. По данным автора материала, американский президент не планировал углубленно обсуждать украинскую позицию.