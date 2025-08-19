Ричмонд
СМИ рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме

Британское издание The Guardian сообщает о напряженной атмосфере, возникшей во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Напряжение достигло пика, когда украинский лидер начал детально излагать приоритеты Киева в урегулировании конфликта. Трамп попытался прервать его, но Зеленский продолжил речь, и лишь затем резко завершил высказывание. По данным автора материала, американский президент не планировал углубленно обсуждать украинскую позицию.

Встреча состоялась накануне при участии европейских лидеров, где стороны обсудили вопросы предоставления Киеву гарантий безопасности при координации с США.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп всерьез рассчитывает попасть в рай благодаря Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

