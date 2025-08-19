Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти из России в Венгрию по Дружбе

Сийярто выразил благодарность заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину за быстрое устранение ущерба.
«Мы ожидаем, что Украина не станет совершать ещё одно нападение на трубопровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения нашей страны», — отметил министр.
Венгрия, имеющая исключение из санкций Европейского союза против российской нефти, продолжает импортировать нефть по южной ветке «Дружбы» через украинскую территорию.
Ранее Life.ru писал, что в МИД Венгрии ответили на хамский выпад Украины относительно поставок нефти, напомнив Киеву про энергетическую зависимость от Будапешта. На Украине, комментируя недовольство Венгрии ударом по нефтепроводу «Дружба», посоветовали жаловаться «московским друзьям».