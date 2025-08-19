Ричмонд
Сийярто: поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновлены

Петер Сийярто напомнил, что в ночь на 18 августа Украина нанесла удар беспилотником по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», который пришлось ремонтировать российским специалистам. Они завершили эти работы, и «поставки нефти в Венгрию были возобновлены», подчеркнул глава МИД.

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки нефти из России в Венгрию, которые были прекращены после удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба», возобновлены. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, передает ТАСС.

В ночь на 18 августа Украина нанесла удар беспилотником по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», который пришлось ремонтировать российским специалистам. Они завершили эти работы, и «поставки нефти в Венгрию были возобновлены», подчеркнул глава МИД. «Я только что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

«Мы ожидаем, что Украина не будет совершать новых атак на трубопровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжения нашей страны. Эта не наш конфликт, оставьте нас в покое!» — добавил министр. -0-