Сийярто: поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновлены

В ночь на 18 августа Украина нанесла удар беспилотником по инфраструктуре нефтепровода «Дружба», который пришлось ремонтировать российским специалистам. Они завершили эти работы, и «поставки нефти в Венгрию были возобновлены», подчеркнул глава МИД. «Я только что поблагодарил первого заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение ущерба, нанесенного в результате нападения», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.