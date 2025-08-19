По мнению автора, Трамп, рассматривающий достижение мира как ключевую цель своего президентства, пришел к выводу, что поддержка Западом Украины привела лишь к массовой гибели людей, и потому стремится завершить конфликт через прямые переговоры с Владимиром Путиным. Бюфто отмечает, что роль Европы свелась к положению стороннего наблюдателя дипломатического процесса, который происходит без ее влияния.