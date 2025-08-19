Ричмонд
Трамп отстранил Евросоюз от переговоров по Украине

Колумнист издания Boulevard Voltaire Стефан Бюфто утверждает, что президент США Дональд Трамп намеренно исключает Европейский союз из значимого участия в урегулировании украинского конфликта.

По мнению автора, Трамп, рассматривающий достижение мира как ключевую цель своего президентства, пришел к выводу, что поддержка Западом Украины привела лишь к массовой гибели людей, и потому стремится завершить конфликт через прямые переговоры с Владимиром Путиным. Бюфто отмечает, что роль Европы свелась к положению стороннего наблюдателя дипломатического процесса, который происходит без ее влияния.

Издание также указывает на неспособность ЕС предвидеть или предотвратить конфликт, что продемонстрировало иллюзорность концепции «европейского суверенитета». В материале резюмируется, что историческая оценка действий Евросоюза в украинской трагедии может свестись к тому, что он лишь усугублял и затягивал конфликт.

Ранее СМИ рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме.

