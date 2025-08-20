Bloomberg: Десять стран Европы согласились отправить военных на Украину

Участники переговоров европейских лидеров во вторник, 19 августа, рассматривали планы переброски войск Великобритании и Франции на Украину в рамках урегулирования конфликта. Об этом написало издание Bloomberg, ссылаясь на источники.
— Собрание глав стран Европы сконцентрировало внимание на планах отправки британских и французских военных на Украину, на их размере и месте размещения, в качестве одного из элементов мирного соглашения, — говорится в статье.
Уточняется, что примерно 10 государств могут быть готовы отправить свои войска. О каких конкретно странах идет речь, не раскрывается, передает агентство.
Глава Госдепартамента США Марко Рубио будет руководить группой американских и европейских чиновников, которая займется подготовкой гарантий безопасности для Украины в рамках урегулирования военного конфликта с РФ. Обеспечение безопасности украинской стороне подразумевает военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Британия, ФРГ и Франция хотят разместить войска на Украине. Он отметил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно.