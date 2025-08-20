Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Десять стран Европы согласились отправить военных на Украину

Участники переговоров европейских лидеров во вторник, 19 августа, рассматривали планы переброски войск Великобритании и Франции на Украину в рамках урегулирования конфликта. Об этом написало издание Bloomberg, ссылаясь на источники.

Участники переговоров европейских лидеров во вторник, 19 августа, рассматривали планы переброски войск Великобритании и Франции на Украину в рамках урегулирования конфликта. Об этом написало издание Bloomberg, ссылаясь на источники.

— Собрание глав стран Европы сконцентрировало внимание на планах отправки британских и французских военных на Украину, на их размере и месте размещения, в качестве одного из элементов мирного соглашения, — говорится в статье.

Уточняется, что примерно 10 государств могут быть готовы отправить свои войска. О каких конкретно странах идет речь, не раскрывается, передает агентство.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио будет руководить группой американских и европейских чиновников, которая займется подготовкой гарантий безопасности для Украины в рамках урегулирования военного конфликта с РФ. Обеспечение безопасности украинской стороне подразумевает военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Британия, ФРГ и Франция хотят разместить войска на Украине. Он отметил, что с Россией в этом отношении проблем быть не должно.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше