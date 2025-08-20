Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо число стран, готовых отправить войска на Украину

Согласно данным агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимные источники, около десяти государств выразили готовность разместить свои воинские контингенты на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.

Согласно данным агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимные источники, около десяти государств выразили готовность разместить свои воинские контингенты на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.

Первоначальным этапом реализации этих планов станет обучение украинских военнослужащих. Европейские официальные лица также обсуждали возможность отправки французских и британских войск, включая вопросы дислокации и численности персонала.

Предполагается, что многонациональные силы, преимущественно европейские, будут размещены вдали от линии боевых действий. Агентство не уточняет конкретный список стран-участниц.

Ранее сообщалось, что Трамп отстранил Евросоюз от переговоров по Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше