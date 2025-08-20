Названо число стран, готовых отправить войска на Украину

Согласно данным агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимные источники, около десяти государств выразили готовность разместить свои воинские контингенты на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.
Первоначальным этапом реализации этих планов станет обучение украинских военнослужащих. Европейские официальные лица также обсуждали возможность отправки французских и британских войск, включая вопросы дислокации и численности персонала.
Предполагается, что многонациональные силы, преимущественно европейские, будут размещены вдали от линии боевых действий. Агентство не уточняет конкретный список стран-участниц.
Ранее сообщалось, что Трамп отстранил Евросоюз от переговоров по Украине.
