Венгрия выразила заинтересованность в проведении переговоров Путина и Зеленского

В ходе телефонного разговора с американским лидером премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность Будапешта предоставить свою территорию для проведения возможных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

Этот диалог состоялся вскоре после встречи американского президента с европейскими лидерами и главой украинского государства. Отмечается, что Венгрия на протяжении всего конфликта последовательно выступает за мирное урегулирование, о чём Орбан неоднократно заявлял в ходе контактов с ключевыми сторонами переговорного процесса.

Параллельно с венгерской инициативой о своей готовности выступить в роли организатора подобной встречи заявили и белорусские власти. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Минск обладает необходимым опытом и инфраструктурой для проведения переговоров такого уровня.

