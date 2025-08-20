Венгрия выразила заинтересованность в проведении переговоров Путина и Зеленского

Этот диалог состоялся вскоре после встречи американского президента с европейскими лидерами и главой украинского государства. Отмечается, что Венгрия на протяжении всего конфликта последовательно выступает за мирное урегулирование, о чём Орбан неоднократно заявлял в ходе контактов с ключевыми сторонами переговорного процесса.
Параллельно с венгерской инициативой о своей готовности выступить в роли организатора подобной встречи заявили и белорусские власти. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула, что Минск обладает необходимым опытом и инфраструктурой для проведения переговоров такого уровня.