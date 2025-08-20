Писториус: ФРГ работает над гарантиями безопасности для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин совместно с союзниками прорабатывает детали будущих гарантий безопасности для Украины.
По его словам, окончательный формат участия Германии пока не определён и будет зависеть от политических и военных решений.
При обсуждении учитываются динамика переговоров, позиция США и согласование действий с ключевыми партнёрами.
Ранее стало известно, что переговоры по формированию гарантий безопасности для Украины возглавят Соединённые Штаты в лице госсекретаря Марко Рубио.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше