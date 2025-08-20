Ричмонд
Писториус: ФРГ работает над гарантиями безопасности для Украины

При обсуждении учитываются динамика переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин совместно с союзниками прорабатывает детали будущих гарантий безопасности для Украины.

По его словам, окончательный формат участия Германии пока не определён и будет зависеть от политических и военных решений.

При обсуждении учитываются динамика переговоров, позиция США и согласование действий с ключевыми партнёрами.

Ранее стало известно, что переговоры по формированию гарантий безопасности для Украины возглавят Соединённые Штаты в лице госсекретаря Марко Рубио.

