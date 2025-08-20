Ричмонд
Новости СВО. ВС РФ рвутся вперед под Красноармейском, ВСУ несут потери и откатываются, ракетный удар по Кременчугу, Украина в статусной ловушке, 20 августа

Армия России наступает у Родинского, главные газопроводы Украины вышли из строя, Лавров поставил крест на будущем Украины как государства — дайджест Life.ru.

Прорыв Армии России у Красноармейска: наши зашли в Константиновку.

Киев попытался решить проблему с прорывом ВС РФ севернее Красноармейска (Покровска). Удачи это не имело. Сообщается, что на этом участке фронта российские штурмовики обошли Кучеров Яр. Под контроль взята балка Викнина, соединяющая Кучеров Яр с Весёлым. Военный блогер Юрий Подоляка говорит о других боях на этом участке.

— Так и не достигнув своей главной цели — ликвидации нашего прорыва севернее Родинского, противник начал здесь выдыхаться. Более того, ВС РФ, введя в бой резервы, вновь перехватили инициативу и обрушили свою мощь на населённые пункты Шахово и Родинское, — пишет он.

Также он подтверждает, что Армия России вошла в Константиновку.

Курская область: ВСУ копят резервы, но не атакуют.

В группировке «Север» заявляют, что ВСУ не предпринимали активных действий на Тёткинском и Глушковском направлениях, однако замечено прибытие дополнительных подразделений из состава 24-й штурмовой бригады «Айдар»*, признанной в России террористическим формированием.

Удар по газовой артерии Украины: последствия для Киева.

Украина ударила по нефтепроводу «Дружба». Он обеспечивал Венгрию. Это уже вызвало скандал между Будапештом и Киевом. В итоге Украина лишилась мощностей Кременчугского НПЗ. Случилось это в результате удара. Кроме того, атакована газокомпрессорная станция Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

— Станция находится на магистральных газопроводах Шебелинка — Диканька — Киев, Елец — Диканька — Киев и Шебелинка — Переяслав — Киев, идущих от основных месторождений в Харьковской области в Киев и далее на запад. По сути, это главная газовая артерия, питающая голубым топливом столицу и области Центральной и Западной Украины, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Переговоры Путина, Трампа и Зеленского: киевский главарь не хочет в Москву.

Расчёты БПЛА «Герань-2» разнесли передовой пункт управления подразделения ВСУ в районе населённого пункта Бирино в Черниговской области.

Видео © Telegram / Минобороны России.

Мировая пресса гадает, где может пройти встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Одним из возможных мест называют Швейцарию. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники говорит о Венгрии. Также в списке городов фигурирует Москва.

AFP сообщает, что диктатор Украины Владимир Зеленский отказался от посещения российской столицы и настаивает на Риме. Якобы на встречу в Италии готов и президент США.

Лавров: Россия может отозвать признание независимости Украины.

Россия может отозвать своё признание независимости Украины. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров. Случиться это может, если Киев откажется от нейтрального статуса.

— Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства. Если сейчас режим Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают, — сообщил министр иностранных дел.

Также Лавров напомнил, что Украина обязалась соблюдать права русских и других меньшинств, а в итоге запрещает язык.

* Признана в России террористической организацией.

