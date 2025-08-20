Bloomberg: Десять стран ЕС отправят войска на Украину после мирного соглашения

«Встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного персонала. Около 10 стран готовы направить свои войска», — говорится в материале.
О каких именно государствах идёт речь, в материале не уточнили.
Ранее лидеры Европейского союза договорились разработать для Украины гарантии безопасности, аналогичные условиям пятой статьи НАТО. Они подтвердили намерение нарастить военную поддержку Киева. Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что украинская армия должна стать первой линией европейской обороны.