Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Писториус заявил, что Германия и ее партнеры работают над деталями гарантий безопасности для Украины

«Мы рассматриваем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами», — пояснил министр.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ и ее партнеры активно работают над деталями гарантий безопасности для Украины. Об этом передает ТАСС.

«Каким будет вклад Германии в гарантии безопасности, пока окончательно не установлено, его еще предстоит определить в политическом и военном плане», — заявил Писториус German Press Agency. «Мы рассматриваем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами», — пояснил министр.

В Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных в Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ в Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать «решения, требующие мандата». Однако сейчас, как утверждал канцлер, «еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос».

Ранее в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск в Украине не будет. -0-

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше