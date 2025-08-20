Писториус заявил, что Германия и ее партнеры работают над деталями гарантий безопасности для Украины

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ и ее партнеры активно работают над деталями гарантий безопасности для Украины. Об этом передает ТАСС.
«Каким будет вклад Германии в гарантии безопасности, пока окончательно не установлено, его еще предстоит определить в политическом и военном плане», — заявил Писториус German Press Agency. «Мы рассматриваем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США, в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами», — пояснил министр.
В Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных в Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ в Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать «решения, требующие мандата». Однако сейчас, как утверждал канцлер, «еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос».
Ранее в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что пока он остается во главе администрации США, американских войск в Украине не будет. -0-