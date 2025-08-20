Писториус заявил, что Германия и ее партнеры работают над деталями гарантий безопасности для Украины

В Германии ведутся оживленные дискуссии о возможной отправке военных в Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме оставил открытым вопрос о возможной отправке военнослужащих ФРГ в Украину. Он подчеркнул, что обсудит это с коалицией в Берлине, вплоть до вопроса о том, придется ли Бундестагу принимать «решения, требующие мандата». Однако сейчас, как утверждал канцлер, «еще слишком рано давать окончательный ответ на этот вопрос».