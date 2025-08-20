Ричмонд
Власти США назвали сроки проведения трехсторонней встречи по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сроки организации трехсторонних переговоров по Украине будут определены после оценки результатов двусторонней встречи президентов России и Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, она подчеркнула, что администрация Дональда Трампа намерена сначала проанализировать динамику диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, прежде чем принимать решение о формате и времени трехстороннего саммита.

Напомним, что согласно данным агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимные источники, около десяти государств выразили готовность разместить свои воинские контингенты на территории Украины в рамках предоставления гарантий безопасности.

Ранее СМИ рассказали о напряженном моменте на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме.

