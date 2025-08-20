Ричмонд
В Венгрии назвали сделку по Украине приговором для Зеленского

Любая сделка по Украине, которую заключат по итогам переговоров, станет приговором для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

Источник: AP 2024

«Сделка станет политическим приговором Зеленскому», — написал аналитик.

Кошкович добавил, что заключение какой-либо сделки позволит обеспечить выживание Украины в качестве потенциально функционирующего государства. Однако, по его словам, подобный исход событий станет победой для России.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

