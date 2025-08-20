В Венгрии назвали сделку по Украине приговором для Зеленского

«Сделка станет политическим приговором Зеленскому», — написал аналитик.
Кошкович добавил, что заключение какой-либо сделки позволит обеспечить выживание Украины в качестве потенциально функционирующего государства. Однако, по его словам, подобный исход событий станет победой для России.
18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа, Зеленского и европейских лидеров.
В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.