США могут выступить гарантом соблюдения возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Источники телеканала сообщают, что новое соглашение будет также содержать гарантии перехода к всеобъемлющей сделке, которая, в свою очередь, будет подразумевать освобождение всех удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинских заключенных. Израильская сторона пока не направила посредникам свой ответ на последнее предложение по Газе, «несмотря на то, что прошло уже 24 часа с момента его получения», отмечает телеканал.