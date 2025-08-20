США могут выступить гарантом соблюдения возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США, как ожидается, выступят гарантом соблюдения возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В случае если сделка будет заключена, это произойдет под эгидой американского президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
Источники телеканала сообщают, что новое соглашение будет также содержать гарантии перехода к всеобъемлющей сделке, которая, в свою очередь, будет подразумевать освобождение всех удерживаемых в Газе заложников в обмен на палестинских заключенных. Израильская сторона пока не направила посредникам свой ответ на последнее предложение по Газе, «несмотря на то, что прошло уже 24 часа с момента его получения», отмечает телеканал.
Ранее руководство палестинского движения ХАМАС передало посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в палестинском анклаве. По сведениям источников «Аль-Кахира аль-Ихбария», движение согласилось в рамках 60-дневного прекращения огня отпустить половину удерживаемых в секторе Газа израильских заложников в обмен на освобождение некоторого числа палестинских заключенных. Предложение также включает отвод израильских военных в сторону границ сектора для обеспечения беспрепятственных поставок гуманитарной помощи в анклав. После введения режима прекращения огня ХАМАС и Израиль должны будут начать переговоры о постоянном перемирии и всеобъемлющем соглашении. -0-