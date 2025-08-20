Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни

С 23 сентября по 1 октября они будут открыты для поклонения в Центральном хуруле Калмыкии.

Источник: Аргументы и факты

Индия впервые передаст России реликвию буддийского мира — мощи Будды Шакьямуни.

С 23 сентября по 1 октября они будут открыты для поклонения в Центральном хуруле Калмыкии.

В правительстве республики подчеркнули, что договорённость о временной передаче была достигнута во время визита главы Калмыкии Бату Хасикова в Индию и его встречи с министром туризма и культуры Гаджендрой Сингхом Шекхаватом. Отмечается, что подобный шаг со стороны Индии совершается впервые.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались прошедшие на Аляске переговоры российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше