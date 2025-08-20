Индия впервые временно передаст РФ мощи Будды Шакьямуни

Индия впервые передаст России реликвию буддийского мира — мощи Будды Шакьямуни.
С 23 сентября по 1 октября они будут открыты для поклонения в Центральном хуруле Калмыкии.
В правительстве республики подчеркнули, что договорённость о временной передаче была достигнута во время визита главы Калмыкии Бату Хасикова в Индию и его встречи с министром туризма и культуры Гаджендрой Сингхом Шекхаватом. Отмечается, что подобный шаг со стороны Индии совершается впервые.
