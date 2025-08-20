В Соединенных Штатах назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Штаты рассматривают Будапешт, столицу Венгрии, как одно из наиболее подходящих мест для организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее она отметила, что Вашингтон изучает возможность проведения встречи во множестве других мест.