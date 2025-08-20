В Соединенных Штатах назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель. Об этом во вторник, 19 августа, сообщила глава протокольной службы США Моника Кроули.
— Двусторонняя встреча Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель, — заявила она в интервью каналу Fox News, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Штаты рассматривают Будапешт, столицу Венгрии, как одно из наиболее подходящих мест для организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее она отметила, что Вашингтон изучает возможность проведения встречи во множестве других мест.
Также пресс-секретарь отметила, что американский президент Дональд Трамп не намерен ждать следующих переговоров еще месяц.
Кэролайн Ливитт признала, что Белый дом увидел «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, который позволит заключить прочный мир. Но для этого, по ее словам, обе стороны должны остаться «немного недовольными» итогами процесса.