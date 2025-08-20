От ондатровой шапки до квартиры: Почему топ-менеджер Ельцин-центра бросает всё и сбегает в Израиль

Как выяснил Life.ru, распродажу вещей она устроила в краснокирпичном доме на улице Куусинена возле парка «Берёзовая роща». Там у неё четырёхкомнатная квартира. Точь-в-точь такое же жильё сейчас продаётся на специализированных порталах за 43 млн рублей. Сомнений в том, что это объявление разместила сама Телень или её представители, нет. Совпадает не только метраж и этаж, но и вещи внутри, например турецкий холодильник и картины.