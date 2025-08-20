Белый дом: сроки трехсторонней встречи зависят от саммита Путина и Зеленского

В настоящее время мировое сообщество активно обсуждает возможную встречу Путина и Зеленского. Пока ни одна из сторон — Россия, Украина или США — официально не называла город или страну, где может пройти саммит. По данным СМИ, рассматриваются различные варианты проведения переговоров, при этом каждая из стран выдвигает свои предложения по месту и формату будущих консультаций.