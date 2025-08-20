Ульянов обвинил Лондон в попытках помешать урегулированию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать «факты на земле». В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить «миротворцев» на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.