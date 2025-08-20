Российские ПВО до полуночи ликвидировали более двадцати украинских дронов

Российские ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над приграничными регионами и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
С 21:00 до полуночи 19 августа дежурные средства противовоздушной обороны сбили 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 8 дронов были уничтожены над Курской областью, 7 — над Брянской, 5 — над Белгородской, 2 — в районе Республики Крым и 1 — над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
