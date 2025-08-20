Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о возобновлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба» после устранения последствий украинской атаки. Поставки восстановлены спустя менее двух суток после повреждения инфраструктуры.
Сийярто поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативную работу по ликвидации ущерба. Будапешт ожидает от Киева гарантий невозможности повторных атак на критически важный для венгерской экономики объект.
Напомним, что в марте ВСУ уже наносили удар по измерительной станции трубопровода, что привело к аналогичным перебоям, ответственность за которые открыто взял на себя Генштаб Украины.
