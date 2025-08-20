Ричмонд
В Испании пожары уничтожили рекордную площадь земли в 343 тыс. га, есть погибшие

Пожары не утихают в Кастилии и Леоне, где в настоящее время зарегистрировано до тридцати пожаров, десять из которых имеют потенциальный индекс опасности 2.

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испания продолжает страдать от волны лесных пожаров, в результате которых уничтожено более 343 тыс. га земли, что эквивалентно почти полумиллиону футбольных полей. Это новый национальный антирекорд, передает Казинформ.

В связи с этим сотни людей протестуют в автономном сообществе Кастилия-Леон на северо-западе Испании. Жители недовольны действиями руководства региона по ликвидации крупных пожаров.

Почти тысяча жителей города Леона собралась накануне, чтобы потребовать отставки министра окружающей среды регионального правительства Кастилии и Леона Хуана Карлоса Суареса-Киньонеса из-за его политики в области лесного хозяйства. Они скандировали: «Огонь бушует, региональное правительство терпит неудачу».

Местное телевидение также отмечает, что митингующие потребовали отставки президента региона Альфонсо Фернандеса Маньюэко из-за слабой работы службы предупреждения и тушения пожаров.

Митинг прошел в условиях чрезвычайной ситуации: пожары опустошают сельские районы, затрагивают животноводческие, пчеловодческие и лесные хозяйства, приводят к разрушению домов и даже к гибели людей. Из четырех смертей, зафиксированных в Испании из-за текущей волны пожаров, три произошли в Леоне.

Глава правительства Испании Педро Санчес связывает пожары с изменением климата.

«Есть научные доказательства того, что эффекты климатической чрезвычайной ситуации становятся все более серьезными, ускоряются и имеют большую силу воздействия на жизни сограждан», — заявил он.

Он также пообещал нулевую терпимость к поджигателям: «Те, кто спровоцировал пожары, не останутся безнаказанными: они должны ответить перед правосудием».-0-